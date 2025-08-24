العالم اليوم - دولة أوروبية ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

انتم الان تتابعون خبر دولة أوروبية ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 أغسطس 2025 03:24 مساءً - أعلنت الحكومة النرويجية، الأحد، أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بقيمة تقارب سبعة مليارات كرونة (696 مليون دولار).

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في البيان: "بالتعاون مع ألمانيا، نعمل الآن لضمان حصول أوكرانيا على أنظمة دفاع جوي قوية".

وأضاف: "تعمل ألمانيا والنرويج معا عن كثب لدعم أوكرانيا في معركتها للدفاع عن نفسها وحماية السكان المدنيين من الهجمات الجوية الروسية".

تمول النرويج وألمانيا اثنين من أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، بما في ذلك الصواريخ.

وتساهم النرويج أيضا في حصول كييف على أجهزة رادار من شركة هينسولت الألمانية وأنظمة دفاع جوي من شركة كونجسبرغ.