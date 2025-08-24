إدارة ترامب تعتزم إقالة رئيس وكالة استخبارات الدفاع

واشنطن ـ وكالات: أفاد مسؤول دفاعي أميركي كبير بأنه ستتم إقالة رئيس وكالة استخبارات الدفاع، ويأتي القرار ضمن سلسلة إقالات شملت عددا من كبار الضباط هذا العام.

تأتي إقالة الجنرال جيفري كروس الذي ترأس وكالة استخبارات الدفاع منذ بداية عام 2024، بعد أن أصدرت الوكالة تقييما أوليا أفاد بأن الضربات الأميركية على إيران في يونيو أدت إلى تأخير برنامجها النووي لبضعة أشهر فقط.

وتناقض التقييم الذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية على نطاق واسع، مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الضربات دمرت المواقع النووية الثلاثة المستهدفة بالكامل، ما أثار غضبه ومسؤولين داخل إدارته. يأتي ذلك فيما داهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «أف بي آي» منزل جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، والذي أصبح أحد أشد منتقديه. وشاهد مراسل وكالة فرانس برس عناصر من «أف بي آي» يدخلون المنزل الواقع في إحدى ضواحي واشنطن ويخرجون منه.