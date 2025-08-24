شهداء بالقصف والتجويع فـي غزة مع حشد إسرائيلي لتوسيع العدوان .. والاحتلال يضع « الكل» كذريعة

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

ارتقى عدد من الشهداء في مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي، واستهداف المجوّعين مع حشد إسرائيلي لتوسيع العدوان ووضع الاحتلال مسألة الرغبة في اتفاق على إطلاق كل محتجزيه كذريعة. وأكدت مصادر طبية في مستشفيات غزة استشهاد العشرات بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس. وواصلت طائرات الاحتلال شن غارات وقصف مدفعي على حيي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة. وأفاد مستشفى العودة أنه استقبل خلال 24 ساعة 12 شهيدًا من بينهم امرأة وطفلتان إضافةً إلى 25 إصابة جراء قصف الاحتلال لتجمعات عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة إلى جانب استهدافات أخرى وسط القطاع. واستشهد رجل وزوجته و3 من أطفالهما في غارة إسرائيلية فجر أمس على خيمة نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما ارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مبنى الأوقاف الذي يؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.يأتي ذلك فيما وافق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة والتي قدمها إليه رئيس الأركان إيال زامير وهيئة القيادة العليا للجيش. ستُسمى العملية «عربات جدعون 2»، وهي استمرار لعملية «عربات جدعون». وفي إطار الخطة، سيتم إرسال أوامر تجنيد أكثر من 60 الف جندي احتياط لتنفيذ خطة الاستيلاء على المدينة .

وبحسب الصحيفة قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، إضافة إلى تمديد خدمة 20 ألفًا آخرين لفترة 40 يوما إضافية. وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني من المدينة إلى جنوب القطاع، قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية. وفي 11 أغسطس، شرع الجيش فعليًا في تنفيذ المرحلة الأولى عبر هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، شمل تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى عمليات تهجير قسري. في غضون ذلك شدد مسؤول إسرائيلي بارز على رغبة الحكومة بإعادة جميع المحتجزين في غزة في أي اتفاق مقبل، وذلك بعد إعلان حماس قبولها بالمقترح المعروض من الوسطاء، مبدية استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن موقف الحكومة الإسرائيلية لم يتغير وهي متمسكة بمطلب إطلاق سراح جميع الرهائن. وأمس الأول الثلاثاء، كتب القيادي في حماس باسم نعيم على صفحته في موقع فيسبوك «نحن في انتظار ردّ العدو الصهيوني على مقترح الوسطاء الجديد، بعدما سلّمت الحركة ردّها بالموافقة».