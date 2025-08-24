نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يعلن تأييده الكامل للموقف المصري من القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تصاعد الحملات التضليلية المعادية لمصر في أوروبا، والتي استغلت تعاطف الشعوب مع القضية الفلسطينية لنشر الأكاذيب والادعاءات المضللة حول الموقف المصري، قرر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا إطلاق حملة مضادة باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن في الخارج، وذلك لكشف الحقائق وتوضيح الدور الوطني لمصر. وقد استجاب جميع الأعضاء لهذا النداء الوطني.

في المملكة المتحدة: دعا بيت العائلة المصرية في لندن الجالية المصرية للمشاركة في وقفة تضامنية لإظهار الحقائق، شهدت حضورًا واسعًا من أبناء الجالية، إضافة إلى مشاركة جمعية البابا شنودة القادمة من برايتون رغم أعباء السفر. وشملت الوقفة رجالًا ونساءً وشبابًا وكبار السن، جميعهم أعلنوا دعمهم للقيادة السياسية في مصر ورفضهم لمحاولات النيل من الوطن.

في هولندا: شاركت عدة جمعيات مصرية في وقفة قوية أمام السفارة المصرية، مرددين هتافات التأييد لمصر وقيادتها.

في اليونان: نظمت الجالية المصرية، بقيادة "شباب المستقبل"، وقفة جماهيرية شارك فيها المئات. وقد أعرب الأستاذ أحمد عطيه رئيس الجالية، عن سعادته البالغة باستجابة المصريين في اليونان لهذا النداء الوطني.

في فرنسا: شهدت باريس مشاركة عدة جمعيات مصرية في وقفة دعم، وحضر خصيصًا من مرسيليا الأستاذ محمد الحوفي، رئيس الجالية هناك، رغم انشغاله بتنظيم وقفة مماثلة في مرسيليا اليوم الأحد.

في النمسا: نظمت الجالية المصرية وقفة تضامنية أعلنت خلالها دعمها الكامل للقيادة السياسية المصرية.

في المجر: خرجت الجالية المصرية في حشد كبير، وأعرب الدكتور سيد حسن عن بالغ سعادته بما قدمه أبناء الجالية من صورة مشرفة في تأييد الوطن الأم.

في إيطاليا (ميلانو): تستعد جمعية "اللوتس" لوقفتها التضامنية اليوم. وأكدت الأستاذة سناء مغازي أن المصريين في ميلانو، رغم مشاغلهم الكثيرة، لم يتأخروا عن إعلان تأييدهم المطلق للموقف المصري.



وفي ختام الحملة، صرح الأستاذ مصطفى رجب بأن ما قام به اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا هو "ملحمة وطنية صادقة تُسجل بحروف من نور في سجل حب الوطن الأم".