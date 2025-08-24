العالم اليوم - روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بعشرات المسيرات

انتم الان تتابعون خبر روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بعشرات المسيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 أغسطس 2025 02:17 مساءً - أعلن سلاح الجو الأوكراني، الأحد، إسقاط 48 من أصل 72 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية باعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.

وقال بيان سلاح الجو الأوكراني إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 72 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى صاروخ باليستي واحد من طراز "إسكندر-إم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 08:30 صباح الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 48 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية في شمال وشرق وجنوب البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية التابعة لها، اعترضت ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وتفير وكالوغا وأوريول وتامبوف ونوفغورود وبيلغورود وروستوف وكورسك وسمولنسك وسامارا ولينينغراد وجمهورية القرم وجمهورية تتارستان"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

هذا وقال مسؤولون روس، الأحد، إن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة خلال الليل على عدد من منشآت الطاقة الروسية أدت إلى خفض الطاقة في محطة كورسك للطاقة النووية، وأشعلت النيران في محطة لتصدير الوقود في ميناء أوست لوجا.

وذكر المكتب الصحفي للمحطة النووية أنه لم تقع إصابات وجرى إخماد حريق ناجم عن الهجوم على الفور. وأضاف أن الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة به لم يتجاوز المستويات الطبيعية.