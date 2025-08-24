العالم اليوم - مداهمات وتحقيقات.. ترامب يفي بتعهد "قائمة الأعداء"

انتم الان تتابعون خبر مداهمات وتحقيقات.. ترامب يفي بتعهد "قائمة الأعداء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 أغسطس 2025 01:20 مساءً - يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يفي بتعهد استخدام سلطات الحكومة للانتقام ضد من يعتقد أنهم أخطأوا في حقه، الذي قطعه في حملته الانتخابية.

وأثارت بعض الإجراءات بشكل متزامن قلق الديمقراطيين و آخرين ممن يخشون أن يمارس ترامب سلطة منصبه لترهيب خصومه السياسيين وتوطيد سلطته بطريقة غير مسبوقة في التاريخ الأميركي.

فيما يلي بعض الإشارات على تنفيذ ترامب للتعهدات التي قطعها خلال حملته الرئاسية:

فتش مكتب التحقيقات الاتحادي، الجمعة، منزل جون بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب إبان ولايته الأولى، الذي صار أحد منتقديه، ووصف الإدارة في مقابلة الأسبوع الماضي بأنها "رئاسة الانتقام"، وورد اسم بولتون في قائمة تضم 60 مسؤولا سابقا، أعدها مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الحالي كاش باتيل، ووصفها بأنها سجل "الدولة العميقة في السلطة التنفيذية"، وحذر منتقدون من كونها "قائمة أعداء".

فتح فريق ترامب تحقيقات بشأن الديمقراطية ليتيشا جيمس، المحامية العامة لنيويورك التي قاضت شركة ترامب بسبب احتيال مزعوم بشأن تزوير سجلات، والسيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، الذي قاد أول اتهام لترامب بالتقصير.

اتهمت الإدارة الجمهورية النائبة الديمقراطية عن ولاية نيو جيرسي لامونيكا مكيفر بسبب تصرفاتها في احتجاج ضد قوانين الهجرة، بعد القبض على العمدة راس بركة، وهو ديمقراطي أيضا. كما يخضع للتحقيق حاليا حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، وهو مرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك.

ووجه ترامب ممثلي الادعاء بالتحقيق بشأن عضوين آخرين في إدارته الأولى، هما مايلز تايلور، الذي كتب كتابا حذر فيه مما وصفه بميول ترامب السلطوية، وكريس كريبس، الذي أثار غضب الرئيس بتأكيده للناخبين أن انتخابات 2020 مضمونة النزاهة.

نشر ترامب الجيش في مدن أميركية لمكافحة الجريمة أو المساعدة في القبض على المهاجرين. وأرسل آلاف من أفراد الحرس الوطني وشرطة إنفاذ القانون الاتحادية ليقوموا بدوريات في شوارع العاصمة.

تحقيقات الانتخابات السابقة محط تركيز ترامب

بدأ ترامب ولايته الثانية بالعفو عما يربو على 1500 شخص تمت إدانتهم بجرائم في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وفصلت وزارة العدل في حكومته بعض ممثلي الادعاء الاتحادي الذين تابعوا هذه القضايا. وأمرت النائبة العامة بام بوندي هيئة محلفين بالبحث في أصول التحقيق بشأن علاقة حملته الانتخابية عام 2016 بروسيا.

وفتح مكتب المستشار الخاص للولايات المتحدة تحقيقا بشأن جاك سميث، ممثل الادعاء الخاص الذي حقق في جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 والوثائق السرية التي كانت مخبأة في منتجعه في فلوريدا.

ترامب يرى نفسه "كبير مسؤولي إنفاذ القانون"

وقال ترامب إنه أخبر فريقه ألا يخطره بعملية تفتيش منزل بولتون قبل الأوان، لكنه شدد على أن له سلطة على جميع الدعاوى القضائية.

وقال الرئيس للصحفيين: "قد أعلم بها، قد أكون من بدأها. إنني في الواقع كبير مسؤولي إنفاذ القانون".