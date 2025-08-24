نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكبر مظاهرات في تاريخ أستراليا دعمًا لغزة بعد إعلان المجاعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أستراليا خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في نحو 40 مدينة وبلدة مختلفة، في أكبر مظاهرات مؤيدة لفلسطين بتاريخ البلاد، وذلك عقب الإعلان الأممي عن حدوث مجاعة في قطاع غزة نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي.

في مدينة بريزبين، وصف المنظمون التظاهرة بأنها "تاريخية"، مؤكدين مشاركة ما لا يقل عن 50 ألف شخص، بينما قدّرت شرطة كوينزلاند العدد بنحو 10 آلاف فقط.

أما في ملبورن، فقد أكد المنظمون مشاركة 100 ألف متظاهر، وهو رقم يفوق بكثير تقديرات الشرطة المحلية، وفي سيدني، بلغت المشاركة وفق المنظمين أيضًا 100 ألف شخص، وسط صمت رسمي من شرطة نيو ساوث ويلز بشأن العدد.

وأكدت منظمة "العدالة من أجل فلسطين" أن هذه التظاهرات تعد الأكبر في تاريخ أستراليا، حيث اتحدت مختلف المجموعات والهيئات المؤيدة لفلسطين في يوم احتجاج وطني شمل نحو 40 موقعًا في أنحاء البلاد.

وشارك في الحراك أكثر من 250 منظمة مجتمعية ونقابية، بينها مجلس قاعة التجارة في فيكتوريا، ونقابات نيو ساوث ويلز، وعمال هانتر، وغرب أستراليا، ومجلس عمال الساحل الجنوبي.

وطالب المتظاهرون بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف تجارة السلاح معها، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لوقف جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية ضد الفلسطينيين.

وفي بريزبين، شهدت المظاهرة تحديًا للسلطات بعد منع المشاركين من عبور جسر ستوري لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، ما دفع المنظمين لاعتماد مسار بديل عبر جسر فيكتوريا، ورغم القيود، امتلأت شوارع المدينة بالمتظاهرين الذين احتشدوا في حديقة كوينز وسط بريزبين.

من جانبها، وصفت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز المشاركة الجماهيرية بأنها "الأضخم منذ الاحتجاجات ضد حرب العراق"، مؤكدة أن هذا الحراك يعكس رغبة الشارع الأسترالي في الضغط على الحكومة لاتخاذ مواقف أكثر قوة تجاه السياسات الإسرائيلية.