مصر تطلق القافلة الـ21 من "زاد العزة" إلى غزة محملة بـ3500 طن من المساعدات الإنسانية

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد، عن إطلاق القافلة الـ21 من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، والتي تضم نحو 205 شاحنات محملة بأكثر من 3500 طن من المساعدات الإنسانية.

وتشمل القافلة 3400 طن من السلال الغذائية والدقيق، إلى جانب أطنان من المستلزمات الطبية والإغاثية الموجهة لدعم أهالي غزة في ظل الظروف الإنسانية القاسية.

وتنطلق القافلة عبر معبر كرم أبو سالم في إطار الجهود المصرية المستمرة لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي، وتأكيد الدور الوطني للهلال الأحمر المصري كآلية أساسية في تنسيق وتسيير المساعدات الدولية والإغاثية نحو قطاع غزة.

أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة

تأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة عن تفشي المجاعة في قطاع غزة نتيجة الحصار والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

ووصَف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ما يحدث بأنه "كارثة من صنع الإنسان، ووصمة أخلاقية وإخفاق للإنسانية نفسها"، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإدخال كميات أكبر من المساعدات ووقف الحرب فورًا.

جهود مصرية متواصلة لدعم غزة

منذ بداية الأزمة، يواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على الحدود كآلية وطنية لتنسيق دخول المساعدات، مؤكدًا أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري بشكل كامل، حيث استمرت عمليات التفويج والإمداد عبر المراكز اللوجستية المختلفة.

وحتى الآن، نجحت الجهود المصرية في إدخال أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بمشاركة ما يزيد عن 35 ألف متطوع من أعضاء الجمعية، في واحدة من أكبر عمليات الدعم الإنساني في المنطقة.

رسالة تضامن إنساني

إطلاق القافلة الـ21 من "زاد العزة" يعكس التزام مصر المستمر تجاه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وتأكيد أن العمل الإنساني هو واجب مشترك أمام المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع.