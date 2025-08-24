نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 5 فلسطينيين في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، جراء قصف وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، في استمرار للعدوان الذي يتعرض له القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي خلف دمارًا واسعًا وأوضاعًا إنسانية كارثية.

استهداف المساعدات في رفح

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن فلسطينيًا استشهد وأصيب عدد آخر من المواطنين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية قرب مركز توزيع شمال مدينة رفح جنوب القطاع، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه المدنيين.

سقوط شهداء قرب محور نتساريم

من جانبه، أكد مصدر طبي في مستشفى العودة أن ثلاثة فلسطينيين ارتقوا شهداء وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال قرب محور نتساريم وسط القطاع، أثناء تجمعهم في مناطق توزيع المساعدات، ما يفاقم من الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان المحاصرون.

قصف في حي الزيتون جنوب غزة

كما استشهدت سيدة فلسطينية جراء قصف جوي استهدف مدرسة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في وقت شنت فيه طائرات الاحتلال الحربية غارة قرب مسجد الشافعي بالحي ذاته، مما أثار حالة من الرعب بين الأهالي والنازحين في المدارس.

قصف مدفعي ونسف مبانٍ سكنية

إلى جانب ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق شرق مدينة غزة، متسببة في أضرار جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية، فيما أقدمت قوات الاحتلال على نسف مبانٍ سكنية في جنوب المدينة، ما زاد من معاناة آلاف الأسر التي فقدت مأواها.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد في ظل استمرار العدوان على غزة للشهر الحادي عشر على التوالي، حيث أكدت تقارير أممية أن القطاع يشهد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، مع تسجيل مجاعة رسمية ونزوح مئات الآلاف من المدنيين.