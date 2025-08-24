نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الفاو: سكان غزة استنفدوا كل سبل البقاء والمجاعة تهدد مئات الآلاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّر شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، من أن سكان غزة قد استنفدوا كل سبل البقاء الممكنة، مؤكدًا أن الجوع وسوء التغذية يحصدان الأرواح يوميًا في ظل الدمار الواسع الذي طال الأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية، ومصائد الأسماك، وأنظمة إنتاج الغذاء داخل القطاع.

وأوضح دونيو أن الأولوية القصوى حاليًا يجب أن تكون تأمين وصول آمن ومستدام للمساعدات الغذائية على نطاق واسع، مشددًا على أن الغذاء ليس امتيازًا أو منحة، بل حق أساسي من حقوق الإنسان يجب ضمانه لسكان غزة الذين يعيشون تحت حصار خانق وأوضاع إنسانية متدهورة.

الإعلان الرسمي عن المجاعة في غزة

جاءت هذه التصريحات عقب الإعلان الرسمي للتصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي بمشاركة الأمم المتحدة، والذي أكد دخول محافظة غزة في مرحلة المجاعة بالفعل، مع توقع امتدادها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر المقبل، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

أرقام صادمة حول انعدام الأمن الغذائي

حسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، يواجه أكثر من نصف مليون شخص في غزة ظروفًا كارثية تُصنف في المرحلة الخامسة، وهي الأعلى والأخطر، حيث يعاني السكان من الجوع الشديد والموت والعوز إلى جانب مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

كما كشف التقرير الأممي أن نحو 1.07 مليون شخص (54% من سكان القطاع) يعيشون في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد الطارئ، بينما يواجه 396 ألف شخص (20% من السكان) المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأزمة الغذائية.

توقعات بتفاقم الكارثة الإنسانية

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين منتصف أغسطس وحتى نهاية سبتمبر 2025، من المتوقع أن تتدهور الأوضاع أكثر لتصل المجاعة إلى ثلث سكان غزة، أي ما يقارب 641 ألف شخص سيدخلون في المرحلة الخامسة من التصنيف.

كما يُتوقع أن يستمر تفاقم سوء التغذية الحاد بشكل متسارع، مما يجعل الأوضاع أكثر خطورة على الأطفال والفئات الأكثر ضعفًا.

دعوات عاجلة للتحرك الدولي

وأكد مدير الفاو أن استمرار تدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام مصادر الغذاء المحلية، وإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية، كلها عوامل تجعل من الوضع في غزة كارثة إنسانية متصاعدة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تدخل عاجل ومنسق لضمان وصول المساعدات قبل أن يفقد المزيد من المدنيين حياتهم نتيجة الجوع وسوء التغذية.