الأغذية العالمي: المجاعة في غزة تحولت إلى كارثة إنسانية منذ أشهر

أحمد جودة - القاهرة - أكدت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن المجاعة في غزة لم تكن مفاجئة، بل جاءت بعد أشهر طويلة من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها المنظمات الإنسانية الدولية.

وأوضحت أن ما يحتاجه القطاع بشكل عاجل الآن هو وقف إطلاق النار بشكل فوري والسماح بالوصول الإنساني الكامل دون عوائق، إضافة إلى تأمين أنظمة توزيع فعّالة تضمن وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

وشددت ماكين على أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة تتطلب خطوات عاجلة لإنقاذ حياة المدنيين، مؤكدة أن "الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار الآن هما أمران حاسمان لإنقاذ الأرواح".

وأشارت إلى أن استمرار الحصار ونقص الغذاء يهددان حياة مئات الآلاف من السكان، خاصة الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفًا.

تعريف المجاعة وفق الأمم المتحدة

وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، تُعتبر المجاعة المرحلة الخامسة والأخطر من مراحل انعدام الأمن الغذائي. وهي المرحلة التي تعني انعدام شبه كامل للغذاء والاحتياجات الأساسية، حيث تواجه الأسر نقصًا حادًا في الطعام حتى بعد تبني جميع تدابير التكيف الممكنة.

وتؤدي هذه المرحلة إلى وفاة ما لا يقل عن شخصين من كل 10 آلاف يوميًا بسبب الجوع أو الأمراض المرتبطة به.

الوضع الإنساني في غزة

أكدت الأمم المتحدة أن الوضع في غزة يعكس بشكل واضح جميع معايير المجاعة، حيث يعاني أكثر من 30% من السكان من سوء التغذية الحاد، في ظل غياب أي مصدر دخل وانعدام القدرة على الحصول على الاحتياجات الأساسية.

كما لا يستطيع المدنيون سوى الوصول إلى نوع أو نوعين فقط من المجموعات الغذائية، وهو ما يعني وجود نقص شديد في السعرات الحرارية اليومية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وتشير التقديرات إلى أن 20% من الأسر الفلسطينية في غزة تواجه انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، في وقت تستمر فيه القيود المفروضة على دخول المساعدات، ما يجعل الأزمة الإنسانية مرشحة للتفاقم بشكل أكبر إذا لم يتم التدخل الفوري.

دعوات لزيادة المساعدات وفتح الممرات الإنسانية

دعا برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون قيود، مؤكدًا أن استمرار إغلاق المعابر ومنع تدفق المساعدات يضاعف من معاناة السكان، ويهدد بانهيار الوضع بشكل كامل.

وأكدت ماكين أن الأولوية العاجلة الآن تكمن في زيادة حجم المساعدات الغذائية والطبية، مع ضمان توزيعها بعدالة للوصول إلى جميع المحتاجين في مختلف مناطق القطاع.