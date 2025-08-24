نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية في حي الزيتون ويشدد حصاره على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، صباح اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عددًا من المباني السكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن موجة جديدة من الدمار والنزوح بين المدنيين.

وتأتي هذه التطورات في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، الناتجة عن الحصار الإسرائيلي المستمر، حيث أقدم الاحتلال منذ شهر مارس الماضي على إغلاق كافة معابر القطاع، منقلبًا على اتفاق التهدئة الموقع في 18 يناير، والذي نص على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

وأدى هذا الإغلاق إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية والإنسانية، إذ يواجه سكان القطاع نقصًا خانقًا في المواد الغذائية والوقود والأدوية، وسط تحذيرات أممية من انهيار شامل في الخدمات الصحية والإنسانية.