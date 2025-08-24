نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الاحتلال تنفذ عمليات عسكرية في جباليا وتواصل قصف أحياء بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إن قواته تنفذ عمليات عسكرية في جباليا شمال قطاع غزة، بدعوى استهداف قدرات حركة حماس وتدمير ما وصفه بـ "البنى التحتية" الخاصة بها، وذلك وفق خبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال قصفها العنيف لأحياء الصبرة والزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى منطقة أبو إسكندر شمال المدينة، حيث تشهد المناطق دمارًا واسعًا جراء القصف الجوي والمدفعي.

وتأتي هذه التطورات في إطار الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلّفت دمارًا واسعًا وأوضاعًا إنسانية كارثية، إذ أكدت الأمم المتحدة رسميًا دخول القطاع في حالة مجاعة، وسط تحذيرات من انهيار شامل للأوضاع المعيشية والصحية.