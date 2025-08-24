العالم اليوم - دراسة تحدد "الحلقة المفقودة".. تسبب ارتفاع ضغط الدم

انتم الان تتابعون خبر دراسة تحدد "الحلقة المفقودة".. تسبب ارتفاع ضغط الدم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 أغسطس 2025 10:08 صباحاً - كشفت دراسة جديدة أُجريت على الجرذان أن تناول كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى التهابات في الدماغ ترفع من ضغط الدم، مما يطرح تحديا للرؤية التقليدية التي تربط ارتفاع الضغط بالكلى فقط، ويُبرز الدماغ كمصدر محتمل جديد للعلاج.

قاد البحث فريق من العلماء بجامعة ماكغيل الكندية، برئاسة الدكتورة ماشا براغر-خوتورسكي، بالتعاون مع معهد أبحاث المركز الصحي التابع لجامعة ماكغيل.

وتشير النتائج إلى أن الدماغ قد يكون "الحلقة المفقودة" في بعض أشكال ارتفاع ضغط الدم، خاصةً تلك التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية.

وقالت براغر-خوتورسكي، أستاذة الفسيولوجيا في جامعة ماكغيل: "هذا دليل جديد على أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن ينشأ من الدماغ، وهو ما يفتح المجال لتطوير علاجات تستهدف الدماغ مباشرة".

كيف يؤثر الملح على الدماغ؟

ولمحاكاة النظام الغذائي البشري، تم إعطاء الجرذان مياهًا تحتوي على 2 بالمئة من الملح، وهو ما يعادل تناول وجبات غنية بالأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة، لحم الخنزير المقدد، النودلز الفورية، والأجبان المعالجة.

وقد أدى هذا النظام إلى تنشيط خلايا مناعية في منطقة محددة من الدماغ، مما تسبب في التهابات وزيادة في إفراز هرمون الفازوبرسين، الذي يرفع ضغط الدم.

وتتبع الباحثون هذه التغيرات من خلال تقنيات تصوير حديثة للدماغ لم تكن متاحة من قبل.

قالت براغر-خوتورسكي: "لطالما تم تجاهل دور الدماغ في ارتفاع ضغط الدم، جزئيًا لأنه من الصعب دراسته، لكن بفضل هذه التقنيات الجديدة أصبح بإمكاننا رؤية هذه التغيرات بوضوح".