العالم اليوم - فيديو.. القادسية الكويتي يعلن ضم محمود كهربا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. القادسية الكويتي يعلن ضم محمود كهربا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 أغسطس 2025 10:08 صباحاً - أعلن نادي القادسية الكويتي تعاقده بشكل رسمي مع النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي.

ونشر حساب القادسية عبر منصة "إكس" تغريدة تشمل مقطع فيديو لتقديم الصفقة على أنغام الأغنية الشهيرة للمطرب حسين الجسمي "لقيت الطبطبة" وعلق قائلا: " أوعى الفولت عالي".

وكان محمود كهربا فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر فقط قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق منذ الانضمام إليه في يناير 2025 قادما من الأهلي المصري.

يذكر أن كهربا شارك مع الفريق الليبي منذ يناير الماضي حتى رحيله في 18 مباراة بمختلف البطولات تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وستكون تلك التجربة الاحترافية السادسة لكهرباء بعد لوزيرن السويسري واتحاد جدة السعودي وأفيش البرتغالي وهاتاي سبور التركي والاتحاد الليبي.