العالم اليوم - عون يعلق على تقارير "المنطقة العازلة" جنوبي لبنان

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 أغسطس 2025 03:12 صباحاً - علق الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء السبت، على ما تردد في وسائل إعلام مؤخرا عن نية إسرائيل إنشاء منطقة عازلة جنوبي لبنان.

وفي لقاء مع عضو الكونغرس الأميركي السيناتور دارين لحود وعضو مجلس النواب الأميركي ستيف كوهين، أكد عون أن "لبنان لم يُبلغ رسميا بأي شيء مما تم تداوله في الإعلام، حول نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في الجنوب".

وشدد، في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، على أهمية التجديد لقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) جنوبي البلاد، لحين تطبيق القرار 1701 كاملا، بما يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تسيطر عليها، وإعادة المحتجزين، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليا.

وحذر عون من "خطورة إنهاء مهمتها في القريب قبل إتمام هذه الإجراءات".

وقال الرئيس اللبناني إن بلاده تنتظر الرد النهائي الإسرائيلي على الورقة التي حملها المبعوث الأميركي توماس باراك، الذي سيزور لبنان الثلاثاء.

ولفت عون إلى "المهام الواسعة الملقاة على عاتق الجيش اللبناني، التي تشمل الأراضي اللبنانية كافة"، مشيرا إلى أنها لا تقتصر فقط على ضبط الأمن الداخلي، إنما تشمل أيضا مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وحماية الحدود ومراقبتها.

ودعا الولايات المتحدة إلى "الاستمرار في دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات اللازمة، إضافة إلى دعم العسكريين ماديا نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها".

وتحدث عون عن "مضي الحكومة اللبنانية في إنجاز الإصلاحات المطلوبة على مختلف المجالات، إضافة إلى مكافحة الفساد".

في المقابل، أكد لحود على "جهوزية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمساعدة لبنان على تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد، وتفعيل النهوض الاقتصادي به".