العالم اليوم - قائمة أعلى لاعبي التنس دخلا.. ألكاراز في المقدمة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 أغسطس 2025 01:20 صباحاً - تصدر الثنائي الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، قائمة لاعبي التنس الأعلى دخلا على مستوى العالم.

وهيمن الثنائي على المنافسات الكبرى العام الماضي حيث تألق سينر ذو الـ24 عاما، وكذلك ألكاراز صاحب الـ22 ربيعا، ليتقاسما ألقاب البطولات الأربعة الكبرى في التنس، بالإضافة إلى 8 ألقاب أخرى في جولة اتحاد اللاعبين الحترفين.

لكن التنافس لم يعد داخل الملاعب فقط، بل امتد أيضا ليتخذ أبعادا مادية، وذلك فيما يخص وجودهما بقائمة الأعلى دخلا.

ويحتفظ ألكاراز بمركزه في صدارة قائمة لاعبي التنس من حيث المكاسب المالية التي حققها، بعدما حصد النجم الإسباني 48.3 مليون دولار خلال الـ12 شهرا الماضية، بحسب تقديرات مجلة "فوربس"، ليزيد عما كان قد حصده في العام السابق عندما جمع 42.3 مليون دولار.

ويأتي سينر في المركز الثاني، حيث حصد الإيطالي 47.3 مليون دولار.

ويعزز تفوق ألكاراز ما يحققه خارج الملعب أيضا من عقود رعاية وظهور في منافسات ومعارض وأنشطة تجارية مختلفة بقيمة 35 ملايين دولار، ما جعله يتخطى سينر.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الأميركية كوكو غوف، التي حصدت ما يصل إلى 37.2 مليون دولار خلال عام، بواقع 12.2 مليون دولار جوائز مالية عن البطولات والمشاركات، و25 مليون أخرى خارج الملعب.

ويأتي في المركز الرابع النجم الأسطوري الصربي نوفاك جوكوفيتش، الذي حصد إجمالا 29.5 مليون دولار، ولعل هذا التفوق للاعبين تحت سن الـ30 وهيمنتهم على المراكز الثلاثة الأولى يعكس التحول الكبير في القائمة التي كان يتصدرها روجيه فيدرر وماريا شارابوفا ورافائيل نادال عام 2010.