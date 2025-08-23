ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 62622

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 62622ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 62 ألفا و622 شهيدا و157 ألفا و673 مصابا، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدا، و308 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، 10778 شهيدا و45632 مصابا.

وأوضحت أن عدد شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 16 شهيدا، والإصابات 111، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2076، والإصابات إلى 15308.

ورغم التنديد الدولي وتحذيرات وكالات الأمم المتحدة المتكررة من كارثية الأوضاع في قطاع غزة، يواصل الكيان الإسرائيلي قصفه الشامل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، مما يزيد من معاناة السكان ويعمق الأزمة الإنسانية إلى مستويات خطيرة.