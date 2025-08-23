نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرتس: تحقيق السلام في أوكرانيا سيكون صعبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن تحقيق السلام في أوكرانيا سيكون صعبا و"سيتطلب الكثير من الصبر" وقد يستغرق أشهرًا.

وقال ميرتس خلال مؤتمر حزبي، يوم السبت: "لا ينبغي لأحد أن يقول إننا نبحث اليوم توريدات الأسلحة فقط".

وأضاف أن تحقيق السلام في أوكرانيا "يتطلب صبرًا"، مشيرًا إلى أن "الجميع يجب أن يدركوا صعوبة هذه المهمة"، متوقعًا أن ذلك قد يستغرق عدة أسابيع أو حتى أشهر.

وتابع ميرتس: "لقد قمنا بالخطوات الأولى، ولكن... أمامنا مسافة 10 كيلومترات ونحن قد قطعنا الـ 200 متر الأولى".

يذكر أن تسوية النزاع في أوكرنيا تصدرت مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس. وعقبها أجرى ترامب اجتماعا مع الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم ميرتس.

وفي أعقاب المباحثات واتصال هاتفي مع بوتين، يوم الاثنين الماضي، أعلن ترامب أن العمل جار لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي، وفي حال نجاحه قد يعقد في وقت لاحق اجتماع ثلاثي بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.