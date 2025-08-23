نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط جراء انفجار ذخيرة جنوبي قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل النقيب أوري جارليتز البالغ من العمر 20 عامًا جراء انفجار ذخيرة جنوبي قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: "نحو الساعة الواحدة ظهرًا، انطلق مقاتلو كتيبة شمشون في مهمة عملياتية في خان يونس، انطلاقا من الموقع الدفاعي الذي كانوا ينشطون منه جنوب قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة. كانت المهمة تدمير مبان وتمشيط المنطقة".

وأضافت: "لأسباب لا تزال قيد التحقيق، انفجرت عبوة ناسفة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي كانت بحوزة القوة، مما أدى إلى إصابة النقيب أوري جارليتز بجروح بالغة. ورغم محاولات إنقاذه، سواء في الميدان أو لاحقا في مستشفى ساروكا بالضفة الغربية، اضطر الأطباء إلى إعلان وفاته".

وأشارت إلى أن الحادث يُصنف على أنه حادث عملياتي، وقد فتح جيش الدفاع الإسرائيلي تحقيقًا.