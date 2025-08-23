العالم اليوم - نائبة جمهورية "ترفض الصمت".. وتوجه نداء مطولا بشأن غزة

انتم الان تتابعون خبر نائبة جمهورية "ترفض الصمت".. وتوجه نداء مطولا بشأن غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 أغسطس 2025 10:24 مساءً - انتقدت عضو في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري الصمت تجاه "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وكتبت مارجوري تايلور غرين، في تغريدة طويلة على حسابها الرسمي في منصة "إكس": "يمول دافعو الضرائب إسرائيل بـ3.8 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية، هذا يعني أن كل أميركي يدفع الضرائب يساهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية".

وأكدت أنها لن تدفع "ثمن الإبادة الجماعية في بلد أجنبي ضد شعب أجنبي، في حرب أجنبية لم أشارك فيها بأي شيء"، وتابعت: "لن أصمت عن ذلك".

وتساءلت غرين: "كما تحدثنا وأبدينا تعاطفنا مع ضحايا وعائلات السابع من أكتوبر، كيف يمكن للأميركيين ألا يتحدثوا ويبدوا تعاطفهم مع الأبرياء والأطفال في غزة؟".

وأكملت: "الأبرياء في غزة لم يقتلوا ولم يختطفوا الأبرياء في إسرائيل، في السابع من أكتوبر".

وتعد غرين أول عضو جمهوري في الكونغرس تصف ما يقع في غزة بـ"الإبادة الجماعية"، حسب "نيوز ويك".

وقال "نيوز ويك" إن غرين، وهي جمهورية من ولاية جورجيا، نشرت هذا "النداء الطويل والعاطفي لإشراك المزيد من الناس في الحديث عن الأزمة الإنسانية المتنامية في غزة ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل".

وكانت منسقة الشؤون الإنسانية في منظمة "أوكسفام" الدولية قد وصفت في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، ما يجري في غزة بأنه "إبادة حقيقية"، مشيرة إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع، ولا يسمح حتى لموظفي الأمم المتحدة بالوصول لتقييم الوضع الإنساني الكارثي".

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة رسميا حالة المجاعة في غزة حيث يعاني 500 ألف شخص من الجوع الذي بلغ مستوى "كارثيا"، استنادا الى تقرير خبراء وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّه "كذب صريح".

وقال نتنياهو إن "إسرائيل لا تعتمد سياسة تجويع"، مشددا على أن المساعدات بقيت تدخل القطاع المحاصر خلال الحرب.