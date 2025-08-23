العالم اليوم - الدفاعات الروسية تسقط مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو

انتم الان تتابعون خبر الدفاعات الروسية تسقط مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 أغسطس 2025 10:24 مساءً - قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت، السبت، طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، مضيفا أن متخصصين يفحصون الشظايا على الأرض.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إن عدة مطارات في وسط روسيا علقت عملياتها بسبب مخاوف إزاء أمن المجال الجوي.

وذكر مسؤولون في مطار سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية، أن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.

كما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة على مدى ثلاث ساعات فوق عدد من المناطق في وسط البلاد.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت روسيا السبت السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، في إطار تكثيفها الضغط العسكري مع تسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية لوضع حد للنزاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام إن الجيش سيطر على قريتي سريدني وكليبان-بيك.

وتشكل السيطرة على القرية الثانية خطوة إضافية في اتجاه مدينة كوستيانتينيفكا، المعقل المهم على طريق كراماتورسك التي تضم قاعدة لوجستية كبيرة للجيش الأوكراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقرّ، الجمعة، بأن جمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو "مهمة بالغة الصعوبة".