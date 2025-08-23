نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول بحماس: 86 طفلًا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤول إعلام الأسرى في حركة "حماس" ناهد الفاخوري أن المسؤولين في إسرائيل أقروا بالانتهاكات التي تقع بحق الأسرى الفلسطينيين الذين من بينهم 86 طفلًا من قطاع غزة في سجونهم.

وأشار الفاخوري اليوم السبت في تصريحات صحفية إلى أن "الاحتلال اعتقل نحو 5 آلاف فلسطيني من قطاع غزة، كما أنه يخفي أسرى القطاع قسرا ويمنع أي تواصل معهم"، مشددا على أن "86 طفلا من قطاع غزة معتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح مسؤول إعلام الأسرى في حركة "حماس" أنه "لا توجد أي استجابة دولية بشأن تقارير الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين"، مؤكدا أن "الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مزيد من الانتهاكات بحق الأسرى".

وقال نادي الأسير الفلسطيني في تقرير سابق إن "استمرار المنظومة الحقوقية الدولية بتوجيه تحذيرات والتعبير عن حالة القلق والفزع، إزاء الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الشامل على شعبنا، والجرائم الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين، لم تعد كافية، ومطالبة بأن تستعيد دورها اللازم".

وجاء ذلك تعقيبا على رسالة التحذير التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن معلومات موثقة حول ارتكاب إسرائيل، "عنفا جنسيا" بحق أسرى في سجون ومراكز احتجاز وقواعد عسكرية، ودفعها باتجاه احتمالية إدراجها لقوائم الدول المرتكبة لهذا النوع من الجرائم في التقرير الأممي المقبل، بشأن ممارسة "العنف الجنسي" في مناطق "النزاعات".

وذكر نادي الأسير أن "حجم الجرائم والانتهاكات التي تابعتها العديد من المؤسسات المختصة، بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، تجاوزت قدرتنا على توصيفها، بدءا من جرائم التعذيب الممنهجة، والتي لم تعد محصورة في مفهوم التعذيب المتعارف عليه قانونيا، حيث تحوّل كل شيء في بنية السجن والمعسكر إلى أداة للتعذيب، ويسبق ذلك جرائم وانتهاكات يواجهها المعتقلون، منذ لحظة اعتقالهم".

ولفت إلى أن "الإفادات والشهادات التي حصلت عليها المؤسسات وتحديدا من معتقلي غزة، تشكل أدلة دامغة حول الجرائم التي تعرضوا لها ومنها الجرائم الجنسية، وهنا نشير إلى الفيديو المسرب الذي يتضمن مقطعا لجنود الاحتلال وهم يغتصبون أحد معتقلي غزة في معسكر ’سديه تيمان’، الذي شكل أحد أبرز المعسكرات وما يزال كعنوان لجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من السجون والمعسكرات التي وثقت فيها شهادات حول مستوى مشابه من الجرائم، والتي أدت إلى استشهاد 76 أسيرا ومعتقلا منذ بدء حرب الإبادة، وهم فقط الشهداء المعلومة هوياتهم، فيما لا يزال العشرات من المعتقلين الشهداء رهن جريمة الإخفاء القسري".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي ومنذ بدء حرب الإبادة ضد قطاع غزة كما تصنفها المؤسسات الدولية والأممية، فرض سياسات ونفذ جرائم مهولة بحق الآلاف من الأسرى ولا يزال، وأبرزها جرائم التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، والتي يهدف من خلالها إلى ذل الأسرى وسلبهم إنسانيتهم.