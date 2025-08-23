نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاغون: واشنطن ستنفق 3.5 مليار دولار لتقليل تهديدات أسلحة الدمار الشامل لشركائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة ستنفق 3.5 مليار دولار على وسائل الحد من التهديدات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لشركائها.

وقالت الوزارة: "يتضمن هذا العقد تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات لضمان الحد المستدام من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية للدول الشريكة".

وأبرم البنتاغون اتفاقا مع مجموعة من الشركات الأمريكية، بما في ذلك شركة "أمنتم" (Amentum) التي تعمل في مجال الأمن والحماية وتشغيل المنشآت النووية، وشركة "فيرتيكس أيروسبيس" (Vertex Aerospace) المتخصصة في تصميم وتحليل وتنفيذ أنظمة التحكم الحراري، ومنظمات أخرى، بإجمالي قيمته 3.5 مليار دولار.

وأضاف البنتاغون: "يتعاون برنامج الحد من التهديدات المشتركة (CTR) مع الدول المستعدة للحد من التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل، وكذلك المواد والتقنيات والمنشآت والخبرات المرتبطة بها. ستنفذ الأعمال في مواقع مختلفة حول العالم."

ووفقا للمعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الشركاء النشطين لواشنطن في برنامج الحد من التهديدات المشتركة (CTR) هم 35 دولة، من بينها أوكرانيا ومولدوفا وأذربيجان والهند وباكستان ودول أخرى.