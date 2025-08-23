نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تخطط لإجلاء مئات الآلاف من مناطق قريبة لخطوط التماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التنمية الإقليمية الأوكرانية عن خطتها لإجلاء نحو 237 ألف شخص يعيشون في المناطق القريبة من خطوط المواجهة.

ووفقا لبيانات الوزارة، فقد تم إجلاء أكثر من 64 ألف شخص من محافظة دنيبروبتروفسك ومن المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية من 1 يونيو إلى 22 أغسطس.

في وقت سابق، صرح نائب وزير الداخلية الأوكراني أليكسي سيرغييف بأن أكثر من 3600 شخص، من بينهم 137 طفلا، تم إجلاؤهم من الجزء الخاضع لسيطرة كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية فقط. ويجري الآن أيضا إجلاء الأطفال من منطقة سينيلنيكوفسكي في محافظة دنيبروبتروفسك، حسب قوله.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن الإجلاء من 14 بلدة في 12 أغسطس الجاري بسبب التدهور الحاد في الوضع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دوبروبوليا وميرنوغراد وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك. وبحسب الأنباء، فقد تم إجلاء العائلات التي لديها أطفال قسرا في المقام الأول.