العالم اليوم - 9 أعراض قد تكون من العلامات المبكرة لسرطان الرئة

انتم الان تتابعون خبر 9 أعراض قد تكون من العلامات المبكرة لسرطان الرئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 أغسطس 2025 08:24 مساءً - يعد سرطان الرئة من أكثر السرطانات شيوعا بين الرجال والنساء على حد سواء، حيث ترتبط أسبابه بشكل وثيق بعوامل مثل التدخين، وتلوث الهواء، والتعرض للمواد السامة.

وتشير بيانات إلى أن حالات الإصابة والوفيات بسرطان الرئة تسجّل ارتفاعا ملحوظا في العديد من الدول، مما يفرض تحديات متزايدة على الأنظمة الصحية ويعيد فتح النقاش حول أهمية الوقاية والكشف المبكر.

وقالت الدكتورة جيني ماسنجر، استشارية أمراض الجهاز التنفسي والطب العام: "التدخين هو السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، لكن يمكن أيضا أن تكون له أسباب جينية، إلى جانب التلوث، والسمنة، والتعرض للمواد الكيميائية في أماكن العمل".

وغالبا ما يشخص سرطان الرئة باستعمال التصوير المقطعي للصدر، كما أن له أعراضا تمكن من الكشف المبكر عن هذا المرض الخبيث.

9 أعراض لسرطان الرئة يجب عدم تجاهلها

ضيق التنفس

كشفت الدكتورة رشيل أوريت، مديرة المعلومات الصحية في مركز أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة: "قد يكون الشعور بضيق التنفس عند القيام بأنشطة كنت تقوم بها سابقا دون مشكلة، أو في حال واجهتك صعوبة أخرى في التنفس علامة من علامات الإصابة بسرطان الرئة".

عدوى صدرية متكررة

وأشارت أوريت إلى أن العدوى الصدرية المتكررة، التي لا تزول ولا تتحسن مع العلاج، قد تكون علامة من هذا المرض الخبيث.

السعال طويل الأمد

نبهت المتحدثة ذاتها إلى أن السعال طويل الأمد، الذي لم يجدي معه العلاج، قد يكون علامة للإصابة بسرطان الرئة.

السعال المصحوب بالدم

في حال ملاحظة بقع دم، حتى ولو كانت صغيرة، في البلغم، يجب عدم تجاهل هذه الإشارة والتوجه فورا إلى الطبيب.

الشعور بالتعب دون سبب

وأوضحت أوريت أن التعب المستمر الذي لا يزول بأخذ فترات راحة، أو الشعور بالإرهاق عند القيام بأنشطة كان الفرد يقوم بها سابقا بسهولة، يستدعي الانتباه.

فقدان الوزن غير المبرر

قد يكون فقدان الوزن غير المبرر، دون تغيير في النظام الغذائي، أو مستوى النشاط البدني علامة تستوجب الانتباه إليها.

فقدان الشهية

يمكن لفقدان الشهية والرغبة في تناول الطعام أن يكون علامة تحذيرية.

الألم غير المبرر

قالت الدكتورة ماسنجر إن علامات سرطان الرئة تشمل أيضا الشعور بألم مستمر وحاد في الكتف أو الصدر.

تغيرات الصوت

ونبهت ماسنجر إلى أن التغيرات الصوتية المستمرة، كالبحة، من بين الأعراض الأقل شهرة لسرطان الرئة.