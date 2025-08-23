نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تؤثر تؤثر زوجة ترامب على قراراته رغم ظهورهما العلني النادر وبماذا يستشيرها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "CNN" عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتواصل بشكل متكرر مع زوجته ميلانيا، على الرغم من ندرة ظهورها العلني نسبيا.

وذكرت القناة أن "ميلانيا ظهرت علنا 19 يوما فقط خلال ولاية الرئيس (دونالد ترامب) الثانية مقارنة بـ 40 يوما في الفترة السابقة في نفس التوقيت.. ومع ذلك، فإن (ميلانيا) تحافظ على اتصال متكرر مع زوجها، غالبا في شكل رسائل أو مكالمات خلال اليوم".

وأضاف المصدر لـ "CNN" أن ترامب يصغي لرأي زوجته ويستشيرها بانتظام.

يذكر أنه في نهاية يوليو الماضي، ادعت صحيفة "إندبندنت" أن ترامب يعتمد بشكل أساسي على معلومات التلفزيون ونصائح زوجته ميلانيا عند تشكيل موقفه واتخاذ قراراته بشأن النزاعات في قطاع غزة وأوكرانيا وغيرها.