استطلاع.. أكثر من نصف الألمان غير راضين عن أداء حكومة بلادهم

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد "INSA" لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية، أن نحو 60% من الألمان غير راضين عن أداء الحكومة، وخاصة المستشار فريدريش ميرتس.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 62% من المشاركين غير راضين عن أداء ائتلاف الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بينما يوافق 26% فقط على أداء الحكومة.

يذكر أنه في بداية يونيو، كانت نسبة الرضا عن أداء الحكومة 37%.

بالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية المشاركين (57%) غير راضين عن أداء ميرتس كمستشار، حيث قيم 28% فقط أداءه بشكل إيجابي.

شمل الاستطلاع الذي أجري بين 21 و22 أغسطس 1001 شخص.