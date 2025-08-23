العالم اليوم - بسيناريو مجنون.. الأهلي بطلا لكأس السوبر السعودي

انتم الان تتابعون خبر بسيناريو مجنون.. الأهلي بطلا لكأس السوبر السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 أغسطس 2025 06:28 مساءً - فاز الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد فوزه على النصر 5-3 بضربات الترجيح، السبت، في المباراة النهائية للبطولة التي احتضنتها هونغ كونغ.

وكان النصر قد توج بلقب البطولة مرتين متتاليين في عامي 2020 و2021، لكن الأهلي منعه من تحقيق اللقب للمرة الثالثة، وحقق لقبه الثاني في عام 2025 بعدما توج بدوري أبطال آسيا للنخبة في مايو الماضي، ولقبه الثاني في بطولة كأس السوبر السعودي بعدما توج بنسخة عام 2016 على حساب الهلال بضربات الترجيح.

وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة بعد فوزه الكبير على القادسية 5-1 في قبل النهائي، ليواجه النصر الذي فاز بدوره على الاتحاد، بطل الدوري 2-1.

وتقدم النصر عن طريق كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء، قبل أن يدرك فرانك كيسي التعادل للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 82 سجل مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثاني للنصر، لكن الأهلي نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 89 عن طريق روجر إيبانيز، لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بفوزه 5-3.

وسجل للأهلي إيفان توني ورياض محرز وفرانك كيسي وفراس البريكان وجالينو، فيما سجل للنصر كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ومارسيلو بروزوفيتش فيما أهدر عبد الله الخيبري.