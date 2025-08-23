نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة العشرات بسبب سوء التغذية في ولاية جنوب كردفان السودانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة أطباء السودان، رصدها وفاة 46 شخصًا بسبب سوء التغذية خلال شهري يوليو وأغسطس بولاية جنوب كردفان، معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت الشبكة اليوم السبت، إن أكثر من 18 ألف امرأة حامل ومرضعة تحتاج بصورة عاجلة إلى تغذية إضافية، في مؤشر على دخول الأزمة بالولاية مرحلة خطيرة.

وأكدت الشبكة أن تجويع المواطنين واستخدام الغذاء كسلاح حرب جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب القوانين الدولية، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة مروعة بمدينتي كادوقلي والدلنج.

وأدنت الشبكة "بأشد العبارات استمرار حصار المدنيين وتجويعهم"، مطالبة بضرورة فك الحصار فورا وفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بدخول الغذاء والدواء دون قيود.

ووجهت مناشدة عاجلة إلى السلطات المحلية والإقليمية والدولية ومنظمة الصحة العالمية، وكل الهيئات الإنسانية ذات الصلة، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال قبل فوات الأوان.

ويواجه السودان أوضاعا إنسانية كارثية على وقع الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تشهد ولايات كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب، في الفترة الأخيرة اشتباكات عنيفة بين الجانبين.