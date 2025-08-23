العالم اليوم - توتنهام يواصل انطلاقته الجيدة.. ويفوز على مانشستر سيتي

انتم الان تتابعون خبر توتنهام يواصل انطلاقته الجيدة.. ويفوز على مانشستر سيتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 أغسطس 2025 05:24 مساءً - واصل فريق توتنهام بدايته الجيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على مضيفه مانشستر سيتي 2-0 في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، حيث سجل بيرنان جونسون الهدف الأول في الدقيقة 35، وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف أخرى حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته.

ورفع توتنهام رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز في الجولة الأولى على بيرنلي 3-0.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط، كان قد جمعها في الجولة الأولى من فوزه على وولفرهامبتون برباعية نظيفة.