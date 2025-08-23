نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام ألماني: ظهور تفاصيل جديدة عن المتهم في قضية تفجير "السيل الشمالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة ARD الألمانية اليوم السبت، بأن المحققين الألمان يعتقدون أن الأوكراني الذي تم القبض عليه في إيطاليا قاد مجموعة تخريبية لتفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".

واستشهدت القناة بأمر اعتقال بحق الأوكراني الصادر عن الجانب الألماني.

يوم الخميس الماضي، اعتقلت الشرطة الإيطالية بطلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني مواطنا أوكرانيا يبلغ من العمر 49 عاما يشتبه في أنه عمل كمنسق لتفجيرات خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر 2022.

وتم القبض على الأوكراني لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. علمت الشرطة المحلية بأن الرجل ملاحق ومطلوب دوليا بعد أن تم تسجيله في مجمع فندقي.

وأضافت القناة: "يعتقد المحققون الألمان أن سيرغي ك. تولى الدور المهم كقائد للعملية بأكملها وكمشرف على عمل مجموعة التخريب. وتفيد المعلومات المتوفرة بأن المعتقل سيرغي كان ضمن طاقم اليخت "أندروميدا"، الذي يقال إنه تم استخدامه لتفجير خطوط أنابيب الغاز".

في 27 سبتمبر 2022، تعرضت خطوط أنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2" في بحر البلطيق لعمل تخريبي عطل عمل جميع الأنابيب باستثناء أنبوب واحد من "السيل الشمالي 2".