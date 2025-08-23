نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام ياباني: 18 مصابًا في حادثة رش غاز في مجمع تجاري بطوكيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد المتضررين في الحادثة التي قام خلالها شخص مجهول برش غاز داخل مجمع تجاري مكتبي كبير في حي شيبويا في طوكيو إلى 18 شخصًا، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK.

وأوضحت الشرطة أن الغاز الذي تم رشه هو رذاذ الفلفل، وفقا لـNHK.

وجاء في بيانات الشرطة أن الحادث وقع نحو الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي في مجمع Shibuya Hikarie، الذي يضم متاجر ومطاعم، وكذلك مسرحا وعدة قاعات للمناسبات ومكاتب، وهو موقع يتمتع بشعبية لدى الشباب والسياح.

واحتجزت الشرطة رجلا للاشتباه في اعتدائه على شخص "بهدف إلحاق الأذى".

وفي تفاصيل الحادث قالت الشرطة إن المعتدي وأول المتضررين كانا جالسين على كرسيين متجاورين في منطقة المطاعم عندما نشأت مشاجرة بينهما.

وأثناء الاستجواب اعترف المحتجز أنه اعتراه غضب شديد لدرجة أنه قام برش رذاذ الفلفل على الشخص الجالس بجواره.

ورجحت التقارير الأولية أن المادة التي تم رشها في المبنى كانت غازا مسيلا للدموع.