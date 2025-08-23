العالم اليوم - غوغل في مأزق.. بيانات 2.5 مليار مستخدم بقبضة القراصنة

انتم الان تتابعون خبر غوغل في مأزق.. بيانات 2.5 مليار مستخدم بقبضة القراصنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 أغسطس 2025 04:28 مساءً - تعرضت قاعدة البيانات الرئيسة التابعة لشركة "غوغل" للقرصنة، واستطاع القراصنة الوصول إلى بيانات 2.5 مليار مستخدم لتطبيق "جيميل".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، أن مجموعة القراصنة المعروفة باسم "شايني هانترز" تمكنت من التسلل إلى قاعدة بيانات "غوغل" التي تدار عبر منطقة سحابية، بعد أن خدعوا موظفا في الشركة، يونيو الماضي.

وأوضحت أن القراصنة سرقوا كما هائلا من الملفات التجارية، تتضمن أسماء الشركات وتفاصيل الاتصال بالعلماء، إلا أن شركة "غوغل" لا تعتقد أن كلمات المرور قد شملتها عملية السرقة.

ومنذ ذلك الحين بدأ القراصنة باستخدام هذه البيانات لإجراء مكالمات هاتفية مزيفة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني خبيثة للعملاء، في محاولة للوصول إلى حساباتهم ومعلوماتهم الشخصية.

وقال خبير الأمن السيبراني، جيمس نايت، إن هذا الاختراق قد يسبب أضرارا جسيمة لأي مستخدم يملك حسابا في "جيميل"، إذ أن المحتالين يتظاهرون بأنهم موظفو "غوغل" للاتصال بالعملاء.

وأوضح أن العديد من مستخدمي جيميل توصلوا بمكالمات هاتفية تدعي فيها المتصل أنه من شركة "غوغل"، إلى جانب رسائل نصية بهدف دفع الأشخاص لتسجيل الدخول، أو مشاركة كلمة السر.

وأوضح أن الكثير من مستخدمي "جيميل"، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المحتالين يستخدمون أرقاما تبدأ برمز 650 لإجراء مكالمات مزيفة، لمحاولة خداع الناس، وإقناعهم بإعادة تعيين كلمة مرور.

ونصح الخبير أي شخص لديه حساب "جيميل" بمراجعته، وتحديث كلمة المرور إذا كانت ضعيفة، أو شائعة الاستخدام.

ويوصي نايت باستخدام خيار "المصادقة متعددة العوامل" لإضافة طبقة أمان إلى حساب "جيميل"، إضافة إلى إجراء فحص الأمان في "غوغل" لكشف نقاط ضعف الحسابات الشخصية.