أستراليا ردا على نتنياهو: «القوة لا تقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم»

سيدني ـ ا.ف.ب: شنّت أستراليا هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب اتّهامه رئيس وزرائها أنتوني ألبانيزي بأنّه «سياسي ضعيف خان إسرائيل»، معتبرة على لسان أحد أبرز وزرائها أنّ «القوة لا تُقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم».
وردّا على تصريح نتنياهو، قال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك لشبكة «إيه بي سي» التلفزيونية العمومية إنّ «القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكنكم تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يُمكنكم تركهم يتضوّرون جوعا».
وتدهورت العلاقات بين أستراليا وإسرائيل بشكل كبير منذ أن أعلنت كانبيرا في الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
والإثنين، ألغت أستراليا تأشيرة سيمحا روثمان، النائب اليميني المتطرف المنتمي لحزب «الصهيونية الدينية» المشارك في الائتلاف الحكومي بزعامة نتانياهو، مشيرة إلى أنّها اتّخذت هذا القرار خشية أن يثير بتصريحاته انقسامات في المجتمع الأسترالي إذا ما زار أراضيها. وفي اليوم التالي، ردّت إسرائيل بإلغاء تأشيرات دبلوماسيين أستراليين معتمدين لدى السلطة الفلسطينية، في قرار انتقدته كانبيرا بشدّة.
وما هي إلا ساعات على ذلك حتى اتّهم نتانياهو رئيس الوزراء الأسترالي بأنّه «سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلّى عن يهود أستراليا».
