البيت الأبيض يتطلع لجمع بوتين وزيلينسكي فـي بودابست

واشنطن ـ وكالات : أعرب البيت الأبيض الأبيض عن تطلعه إلى عقد اجتماع ثلاثي محتمل بين ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بودابست.
وقالت صحيفة بوليتيكو نقلًا عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي: إن جهاز الخدمة السرية الأميركي يستعد لانعقاد القمة في الدولة الواقعة وسط أوروبا، وتبدو العاصمة المجرية الخيار الأول للبيت الأبيض.
وفي سياق متصل أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بإمكانها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأن دونالد ترامب وجّه فريقه للأمن القومي للتعاون مع أوروبا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: «أكد الرئيس بشكل قاطع أن القوات الأميركية لن تكون حاضرة في الأرض بأوكرانيا، لكننا قادرون بالتأكيد على المساعدة في التنسيق، وربما توفير ضمانات أمنية أخرى لحلفائنا الأوروبيين».
