نيودلهي ـ د.ب.أ: التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بوزير الخارجية الصيني وانج يي، وأشاد بـ«التقدم المستمر» في تحسين العلاقات الثنائية بعد سنوات من التوتر بين القوتين الآسيويتين النوويتين. وقال مودي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اللقاء إن هناك «احتراما لمصالح كل طرف وحساسياته»، بينما أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات بين البلدين دخلت «مسارًا من التنمية المستقرة» وأنه ينبغي عليهما «الثقة والدعم المتبادل». ووصل الوزير الصيني إلى الهند يوم الاثنين والتقى وزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، حيث ناقشوا مسألة الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا. وقالت الخارجية الهندية إن لقاء وانج مع دوفال تناول خفض التصعيد ومسألة الحدود بين البلدين. وانهارت العلاقات بين البلدين في عام 2020 بعد اشتباك عسكري على الحدود أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين، وهو الأسوأ منذ عقود، ما أدى إلى تجميد الاتصالات السياسية رفيعة المستوى. وقال وانج الاثنين: «الانتكاسات التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية لم تكن في مصلحة شعبي البلدين. نحن نشعر بالارتياح لرؤية الاستقرار الذي عاد إلى الحدود».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مودي يلتقي وزير خارجية الصين .. ومساع لإعادة بناء العلاقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.