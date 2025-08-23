محكمة كولومبية ترفع الإقامة الجبرية عن الرئيس السابق ألفارو أوريبي

ريو دي جانيرو ـ د.ب.أ: قررت محكمة في بوجوتارفع الإقامة الجبرية عن الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، بينما يُنظر في استئناف حكم بسجنه 12 عاما بتهم تتعلق بترهيب الشهود والاحتيال الإجرائي. وألغت المحكمة العليا في بوجوتا أمرا صدر في الأول من أغسطس بوضع أوريبي قيد الإقامة الجبرية في مزرعته الريفية حتى صدور حكم بشأن الاستئناف. وأمرت المحكمة بـ«الإفراج الفوري» عن الرئيس السابق، بحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام. ويتعين على محكمة الاستئناف إصدار قرار بحلول منتصف أكتوبر، إذ يخشى أن تسقط القضية بالتقادم وفق القانون الكولومبي إذا لم يُبت فيها قبل هذا الموعد. وكانت المحكمة قد أدانت أوريبي بتهم تتعلق بالرشوة وترهيب الشهود، بينما تم إسقاط تهمة الرشوة البسيطة. وتعود القضية إلى أكثر من عقد مضى، حين بادر أوريبي نفسه برفع دعوى ضد السيناتور اليساري إيفان سيبيدا، الذي كان قد حقق في صلات مزعومة تربط أوريبي بالجماعات شبه العسكرية.

