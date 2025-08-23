العالم اليوم - أوكرانيا تكشف عن "فلامنغو".. صاروخ جديد يغير قواعد اللعبة

الصاروخ من نوع كروز، ويطلق عليه اسم "فلامنغو FP-5" ويستطيع حمل رأس حربي يزيد وزنه عن طن واحد، والطيران لمسافة تتجاوز 3000 كلم.

وتم تطوير الصاروخ بالكامل في أوكرانيا، وأنتجته شركة الدفاع الأوكرانية "فاير بوينت"، واستغرق تطويره من الفكرة إلى إخضاعه لأول اختبار في ساحة المعركة 9 أشهر، وفقا للرئيسة التنفيذية، والمديرة التقنية للشركة إيرينا تيرخ.

وقالت تيرخ لمجلة "بوليتيكو": "لم نكن نرغب في الكشف عنه علنا، لكن يبدو أن الوقت قد حان. "فلامنغو" هو صاروخ كروز بعيد المدى يمكنه حمل رأس حربي يزن 1,150 كيلوغراما، والتحليق لمسافة 3,000 كيلومتر داخل روسيا".

وتابعت: "لقد طورناه بسرعة كبيرة، إذ استغرق الأمر أقل من 9 أشهر لينتقل من مجرد فكرة إلى أول اختبار ناجح في ساحة المعركة. لن أخبركم بسرعته الدقيقة، لكن يمكنني القول إنه أسرع من جميع الصواريخ الأخرى التي نملكها حاليا".

ونشرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" تقريرا قللت فيه من شأن هذا الصاروخ، وزعمت أنه يستند إلى تصميم بريطاني، لكن أوكرانيا نفت ذلك.

وأكدت تيرخ أن الصاروخ دخل إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل بمعدل ما يقارب 200 صاروخ شهريا.