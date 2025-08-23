العالم اليوم - العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ

انتم الان تتابعون خبر العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 أغسطس 2025 02:25 مساءً - كشفت أبحاث أن العنب يستحق لقب الفاكهة الخارقة، إذ أن إضافته إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يحسن صحة القلب، ويحمي والدماغ والأمعاء، والجلد، ويحسن جودة النوم.

وذكر موقع "فيري ويل هيلث" أن العنب يحتوي على أكثر من 1600 مركب، مشيرا إلى أنه يستحق لقب الفاكهة الخارقة، بسبب فوائده التي تشمل خفض ضغط الدم، وتحسين النوم، وتعزيز المناعة، وتنظيم سكر الدم والوزن.

وقال الدكتور جون بيتزوتو، عميد كلية الصيدلة وعلوم الصحة بجامعة ويسترن نيو إنغلاند، إن العنب يحتوي على مجموعة واسعة من المركبات، بعضها معروف وبعضها ما يزال مجهولا.

وأوضح أن مركبات هذه الفاكهة تعمل معا بطريقة تكميلية وتعاونية، الشيء الذي يجعلها أكثر صحية.

كيف يحسن العنب صحة الجسم؟

حماية الخلايا

يعرف العنب بغناه بمضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف والإجهاد التأكسدي، ما يوفر الحماية للقلب والدماغ.

كما أن هذه الفاكهة تحتوي على مادة الريسفيراترول، المعروفة بحمايتها من السرطان وأمراض القلب.

التحكم في سكر الدم والوزن

يتركب العنب من ألياف تساعد على ضبط سكر الدم، والشهية وإدارة الوزن، إضافة إلى تغذية الميكروبات المعوية.

خفض ضغط الدم

يعد العنب مصدرا جيدا للبوتاسيوم، الذي يساعد في ضبط ضغط الدم لحماية صحة القلب، والأوعية الدموية.

تحسين النوم والمناعة وصحة العظام

يحتوي العنب على الميلاتونين الذي يحفز النوم المريح، وفيتامين "سي" الذي يقوي المناعة، كما أن فيتامين "ك" والكالسيوم والمغنيسيوم يساهمون في تقوية العظام.

ويوصي الخبراء بتناول ثلاث حصص يوميا من العنب، أي ما يعادل 126 غراما من أجل الحصول على فوائده.