العالم اليوم - روسيا تسيطر على قريتين.. وتسقط مقاتلة أوكرانية

روسيا تسيطر على قريتين.. وتسقط مقاتلة أوكرانية

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 أغسطس 2025 02:25 مساءً - أعلنت روسيا السبت السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، في إطار تكثيفها الضغط العسكري مع تسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية لوضع حد للنزاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام إن الجيش سيطر على قريتي سريدني وكليبان-بيك.

وتشكل السيطرة على القرية الثانية خطوة إضافية في اتجاه مدينة كوستيانتينيفكا، المعقل المهم على طريق كراماتورسك التي تضم قاعدة لوجستية كبيرة للجيش الأوكراني.

سقوط مقاتلة أوكرانية

من جانبها، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، السبت، أن مقاتلة ميغ-29 أوكرانية سقطت بينما كانت تهبط بعد طلعة جوية، مما أسفر عن وفاة الطيار.

وتشكل مقاتلات ميغ-29 التي ترجع إلى الفترة السوفيتية، أساس سلاح الجو الأوكراني الصغير الذي حصل على طائرات من نفس النوع من بولندا وسلوفاكيا منذ بدأ الاجتياح الروسي الشامل في فبراير 2022.

وأعلن سلاح الجو عن هجمات من جانب 49 طائرة روسية غير مأهولة ليلا، جرى اعتراض 39 منها.

وتم الإبلاغ عن قصف جوي في 7 مواقع ودوت صافرات الغارات الجوية في كييف خلال الصباح.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن الدفاعات الجوية تعمل، وإن طائرة غير مأهولة سقطت في أحد الطرق.