العالم اليوم - أعلنتها الأمم المتحدة.. مصر ترحب بخريطة تسوية أزمة ليبيا

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 أغسطس 2025 02:25 مساءً - رحبت مصر، السبت، بإعلان الأمم المتحدة عن خريطة طريق لتسوية الأزمة الليبية والتي تؤدي لتشكيل حكومة مؤقتة وتفتح المجال لانتخابات وطنية.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية فقد "رحبت مصر بإعلان المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا (هانا تيتيه) عن خريطة طريق تسوية الأزمة الليبية، وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية خلال فترة زمنية محددة تتراوح بين 12 و18 شهرا".

وأكد بيان للخارجية المصرية "أهمية الالتزام بهذا الإطار الزمني باعتباره أمرا ضروريا لضمان مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، من خلال مسار انتخابي سليم يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن، مع توحيد المؤسسات الليبية من خلال حكومة جديدة وموحدة".

وجددت مصر "دعمها الكامل للجهود الأممية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يحفظ وحدة الدولة الليبية وسيادتها".