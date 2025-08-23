نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 23 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، صباح اليوم السبت 23 أغسطس 2025، بسقوط 23 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

تصعيد عسكري على القطاع

يأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين خلال الأيام الماضية.

أزمة إنسانية متفاقمة

يواجه القطاع أوضاعًا إنسانية وصحية بالغة الصعوبة، في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية نتيجة الحصار المفروض على غزة، الأمر الذي يزيد من معاناة المدنيين ويضاعف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية.