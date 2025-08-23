العالم اليوم - بآلاف الدولارات.. "فضيحة احتيال" باسم ديوغو جوتا

انتم الان تتابعون خبر بآلاف الدولارات.. "فضيحة احتيال" باسم ديوغو جوتا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 أغسطس 2025 11:20 صباحاً - أُثيرت شكوك واسعة حول مؤسسة تدعى "مؤسسة ديوغو جوتا"، بعد أن زعمت جمع تبرعات بنحو 50 ألف جنيه إسترليني تخليدًا لذكرى نجم ليفربول الراحل، ديوغو جوتا، الذي توفي بشكل مأساوي في حادث سير في يوليو الماضي، بعد أيام من زفافه.

المؤسسة، التي تم إطلاق موقعها الإلكتروني (diogojotafoundation.org) بعد ثلاثة أيام فقط من وفاته، كانت تطلب تبرعات مالية عبر الإنترنت، وادّعت أنها جمعت أكثر من 47000 جنيه إسترليني حتى 21 أغسطس. إلا أن الموقع تم إيقافه صباح 22 أغسطس، ما أثار تساؤلات وشكوكا بشأن شرعيته.

لا علاقة للاعب أو ناديه بالمؤسسة

أكد نادي ليفربول لصحيفة التلغراف أن لا علاقة له، ولا لعائلة غوتا، بهذه المؤسسة، سواء من قريب أو بعيد. كما لم تُسجَّل المؤسسة رسميا لدى هيئة المؤسسات الخيرية البريطانية، وفقًا لما أكدته لجنة المؤسسات الخيرية.

وعلى الرغم من أن الموقع عرض شعارات منظمات شهيرة مثل اليونيسف، أليانز، ومنصة المنظمات البرتغالية للتنمية، فإن ثلاثًا منها على الأقل نفت أي تعاون مع المؤسسة، وأكدت أن استخدام شعاراتها كان غير مصرح به.

منظمات رقابية تدق ناقوس الخطر

في السياق نفسه، أصدرت هيئة تنظيم جمع التبرعات في بريطانيا تحذيرًا واضحًا، جاء فيه: "غالبًا ما تظهر حملات احتيالية بعد الكوارث والمآسي، مستغلة تعاطف الجمهور. ورغم أن غالبية الحملات صادقة، فإننا ننصح بعدم التبرع لأي مؤسسة غير مسجَّلة رسميا".

كما نصحت الهيئة الجمهور بتوخي الحذر، والانتباه لمؤشرات الاحتيال، مثل الأخطاء اللغوية، غياب المعلومات الدقيقة، أو عدم وجود سجل واضح للمؤسسة خارج الإنترنت.