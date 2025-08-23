العالم اليوم - قصف عراقي استهدف وكرا لداعش.. قتلى وتدمير أسلحة ومعدات

انتم الان تتابعون خبر قصف عراقي استهدف وكرا لداعش.. قتلى وتدمير أسلحة ومعدات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 أغسطس 2025 11:20 صباحاً - نفذت طائرات "إف 16" العراقية، فجر السبت، ضربة جوية استهدفت خلالها وكرا لعناصر داعش قتل فيها جميع الإرهابيين وجرى تدمير أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات كانت بداخله في إحدى المناطق شرقي محافظة صلاح الدين 180 كم شمالي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة في بيان: "استمراراً للعمل التعرضي الأمني الذي تقوم به قواتنا المسلحة في الخلاص من بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وبجهد استخباري وفني مميز لقيادة العمليات المشتركة تم رصد مضافة بداخلها مجموعة إرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع شرق صلاح الدين".

وذكرت أن "طائرات إف 16 نفذت ضربة جوية ناجحة استهدفت هذا الوكر المهم بعد إكمال جميع المتطلبات وتحديد الهدف مما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابيين وتدمير أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات كانت بداخله".

وشددت على أن "القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة الذين لا مكان لهم على أرض العراق".