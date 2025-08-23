العالم اليوم - فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا بسبب "تهكم على ماكرون"

انتم الان تتابعون خبر فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا بسبب "تهكم على ماكرون" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 أغسطس 2025 03:24 صباحاً - استدعت فرنسا سفيرة إيطاليا إيمانويلا داليساندرو بعد "تصريحات غير مقبولة" أدلى بها نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، بسبب دعمه لإرسال قوات لأوكرانيا، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي الجمعة.

وقال المصدر إنه "تم تذكير السفيرة (التي استدعيت الخميس) بأن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة والعلاقة التاريخية بين بلدينا".

وحسب المصدر، فإن هذه التصريحات أيضا "تتعارض مع التطورات الثنائية الأخيرة التي سلطت الضوء على التقارب القوي بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالدعم الثابت لأوكرانيا"، مؤكدا معلومات أوردتها إذاعة "فرانس إنتر" المحلية.

وعندما سئل خلال زيارة إلى ميلانو عن النشر المحتمل لجنود إيطاليين في أوكرانيا بعد وقف الأعمال العدائية، وفق المقترح الفرنسي البريطاني، قال سالفيني إنه يجب أن "يذهب ماكرون إلى هناك بنفسه واضعا خوذة وحاملا بندقية".

وسبق لزعيم حزب الرابطة الإيطالي المناهض للهجرة، المقرب من زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، أن وصف الرئيس الفرنسي بـ"المجنون" في مارس الماضي، متهما إياه بدفع أوروبا إلى حرب مع روسيا.

وتدرس فرنسا وبريطانيا، اللتان تقودان "تحالف الراغبين"، نشر قوات في أوكرانيا كضمانة أمنية لمنع استئناف الأعمال العدائية بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام بين كييف وموسكو، بينما رفضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الفكرة.