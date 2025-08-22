نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسعى لتأمين احتياطيات دفاعية من الكوبالت بقيمة 500 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى الولايات المتحدة إلى شراء معدن الكوبالت بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار لتخزينه ضمن احتياطياتها الدفاعية، في ظل جهودها لتعزيز الإمدادات المحلية من المعادن الاستراتيجية المهمة.

وقد شهدت الشركات سباقا محموما لتأمين مصادر للمعادن الأرضية النادرة بعد أن فرضت الصين قيودا على التصدير، ما أدى إلى انخفاض صادرات المغناطيسات المصنوعة من هذه المعادن بنسبة 75% في يونيو، ودفع بعض شركات السيارات إلى تعليق خطوط الإنتاج مؤقتا.

وفي مارس الماضي، استند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صلاحيات الطوارئ لتعزيز الإنتاج المحلي من المعادن الاستراتيجية، كجزء من جهود واسعة لتعويض السيطرة شبه الكاملة للصين على هذا القطاع الحيوي.

وفي يوليو، أفادت وكالة "رويترز" بأن البيت الأبيض عين المدير التنفيذي السابق لشركة تعدين، ديفيد كوبلي، لرئاسة مكتب في مجلس الأمن القومي يركز على تعزيز سلاسل التوريد وتأمين المعادن الاستراتيجية للبلاد.

ووفقا لوثيقة المناقصة التي نشرتها وزارة الدفاع الأميركية ووكالة اللوجستيات الدفاعية، فإن الجهات المعنية تبحث عن عروض للكوبالت بدرجة سبائكية بكمية تصل إلى نحو 7،480 طنا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويستخدم الكوبالت، الذي تستورد الولايات المتحدة معظم كمياته، في تصنيع البطاريات، ويعد أيضا مكونا أساسيا في السبائك الفائقة من النيكل لأجزاء المحركات النفاثة عالية الحرارة والتوربينات الغازية الصناعية، وغيرها من الاستخدامات الدفاعية والتقنية.

ومع ذلك، فإن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تبحث عن عروض من ثلاث شركات فقط، وهي وحدات شركة "فال" في كندا، وشركة "سوميتومو ميتال ماينينغ" اليابانية، وشركة "جلينكور نيكلفيرك" النرويجية.

وأوضحت الوثيقة أن قيمة الشراء يمكن أن تتراوح بين 2 مليون و500 مليون دولار خلال فترة السنوات الخمس، حسب ما تحدده العروض المقدمة