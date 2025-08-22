العالم اليوم - إنفيديا تفاوض الحكومة الأميركية بشأن رقاقة جديدة مخصصة للصين

انتم الان تتابعون خبر إنفيديا تفاوض الحكومة الأميركية بشأن رقاقة جديدة مخصصة للصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 أغسطس 2025 01:20 مساءً - صرح جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأميركية للتكنولوجيا أن الشركة تجري محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بيع رقاقة إلكترونية جديدة للصين.

وردا على سؤال بشأن الرقاقة الإلكترونية الجديدة "بي 30 إيه" الخاصة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الصين، قال هوانغ: " أقدم منتجا جديدا من أجل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الصين، وهي النموذج التالي للرقاقة إتش 20".

وأضاف أن "القرار ليس متروكا لنا، بل هو بالطبع للحكومة الأميركية، ونحن نجري حوارا معهم، ولكن من السابق لأوانه معرفة النتيجة".

ويزور جينسن هوانغ تايوان للاجتماع مع مسؤولي أهم شريك صناعي لشركة إنفيديا وهي شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وهي أكبر شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم.

وأشاد هوانغ بإدارة ترامب لأنها سمحت مؤخرا ببيع رقائق إتش 20 من إنتاج شركة إنفيديا للصين بعد تأجيل بيع الرقاقات إلى بكين في أبريل الماضي، شريطة أن تدفع الشركة ضرائب بنسبة 15 بالمئة للحكومة الأميركية نظير هذه الصفقات.

وسوف يتعين أن تدفع شركة أدفانسد مايكرو ديفيسز (إيه.إم.دي) للتكنولوجيا نفس قيمة الضريبة على مبيعاتها من الرقاقة الإلكترونية إم أي 380 إلى الصين.