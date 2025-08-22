العالم اليوم - أول إعلان رسمي من نوعه.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة في غزة

انتم الان تتابعون خبر أول إعلان رسمي من نوعه.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 أغسطس 2025 01:20 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رسميا المجاعة في غزة، في أول إعلان من نوعه في الشرق الأوسط.

تفصيلا، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر الجمعة أن المجاعة في غزة ينبغي أن "تؤرقنا جميعا"، وكان من الممكن تفاديها بالكامل لو لم تمنع الأمم المتحدة "بشكل ممنهج" من إدخال المساعدات الغذائية.

وصرّح فليتشر في إحاطة إعلامية في جنيف "هي مجاعة كان من الممكن تفاديها لو تسنّى لنا القيام بذلك. غير أن المساعدات الغذائية تتكدّس عند الحدود بسبب العرقلة الممنهجة الممارسة من إسرائيل"، معتبرا أن هذه المجاعة "ينبغي أن تؤرقنا جميعا".

وأضاف "إنها لحظة عار جماعي، وأعتقد أننا جميعنا نشعر بهذا بشكل من الأشكال".

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية"، مضيفا أن "الوفيات الناجمة عن التجويع في غزة قد تمثل جريمة حرب هي القتل العمد".

وقال خبراء الأمم المتحدة إن 500 ألف شخص يواجهون جوعا "كارثيا".

وبعد أشهر من التحذيرات بشأن الوضع الإنساني واستشراء الجوع في القطاع الفلسطيني، أكّد التصنيف المرحلي للأمن الغذائي ومقره في روما أن محافظة غزة - مدينة غزة - التي تغطي نحو 20% من قطاع غزة، تشهد مجاعة.

غوتيريش: المجاعة في غزة لا يمكن أن تستمر "دون عقاب"

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إنه "لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع من دون عقاب"، مضيفا أن "المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان".

وأكدت الأمم المتحدة أن "تجويع الناس لأغراض عسكرية جريمة حرب".

وطالب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف إطلاق النار وفتح المعابر والسماح بدخول الإمدادات إلى غزة على نطاق واسع.

وقال إنه كان من الممكن منع حدوث مجاعة بغزة، مشيرا إلى وجود "عرقلة ممنهجة من جانب إسرائيل".

وأضاف قائلا: نحاول إقناع إدارة ترامب بأن السماح للأمم المتحدة بالعمل على نطاق واسع في غزة أمر ضروري لإنهاء المجاعة.

وقال غوتيريش: في الوقت الذي يبدو فيه أن الكلمات قد نفدت لوصف جحيم غزة أُضيف جحيم جديد: "المجاعة".

وأضاف "هذا ليس لغزا بل كارثة من صنع الإنسان واتهام أخلاقي وفشل للبشرية نفسها. المجاعة لا تقتصر على الغذاء فحسب، بل هي انهيار مُتعمد للأنظمة الضرورية لبقاء الإنسان. الناس يتضورون جوعا. الأطفال يموتون. ومن يقع عليهم واجب التصرف يفشلون".

وأردف قائلا: "بصفتها القوة المحتلة تقع على عاتق إسرائيل التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان. لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع دون عقاب".

وتابع يقول "كفى أعذارً. وقت العمل ليس غدا، بل الآن. نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ووصولٍ إنساني كامل ودون قيود".

لازاريني: هذه مجاعة مصممة ومن صنع الإنسان من قبل حكومة إسرائيل

من جانبه قال المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني: "شهور من التحذيرات لم تُجدِ نفعا. المجاعة مؤكدة الآن في مدينة غزة".

وأضاف "هذه مجاعة مُصممة ومن صنع الإنسان من قِبل حكومة إسرائيل.. هي النتيجة المباشرة لحظر الغذاء وغيره من الإمدادات الأساسية لأشهر، بما في ذلك من قِبل وكالة الأونروا".

وأشار لازاريني إلى أنه "لا يزال من الممكن السيطرة على انتشار المجاعة من خلال وقف إطلاق النار، والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بعملها وإيصال المساعدات. حان وقت الإرادة السياسية".

إسرائيل ترفض وتقول: يستند إلى "أكاذيب حماس"

وفي إسرائيل، رفضت الخارجية الإسرائيلية الجمعة نتائج تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أعلن المجاعة في غزة، معتبرة أنه يستند إلى "أكاذيب حماس".

وقالت في بيان "لا توجد مجاعة في غزة"، مضيفة أن التقرير "يستند إلى أكاذيب حماس التي تغسلها منظمات لها مصالحها الخاصة".