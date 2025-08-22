نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا تحذف صفرين وصورة الأسد من عملتها الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت سبعة مصادر مطلعة إن سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة، وستحذف صفرين من عملتها في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الليرة السورية في أعقاب الأزمة السورية التي استمرت 14 عاما وانتهى بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.ولم يعرض حتى الآن شكل العملة الجديدة، لكن المؤكد أنها لن تتضمن صورة الرئيس الأسبق بشار الأسد أو أي رمز من رموز نظامه.

وانهارت الليرة السورية منذ اندلاع الأزمة في 2011، حيث وصل سعر الصرف الآن إلى نحو 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب.

وقد أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة إلى جعل المعاملات اليومية والتحويلات المالية أكثر صعوبة على نحو متزايد.

تدفع العائلات عادة ثمن المشتريات الأسبوعية من أكياس بلاستيكية سوداء تحتوي على ما لا يقل عن نصف كيلوغرام من الأوراق النقدية بقيمة 5000 جنيه إسترليني، وهي أعلى فئة حاليا.

وفي محاولة لتسهيل المعاملات وتحسين الاستقرار النقدي، أبلغ البنك المركزي السوري البنوك الخاصة في منتصف أغسطس الماضي أنه ينوي إصدار عملة جديدة من خلال "إزالة الأصفار"، حسب وثيقة أطلعت عليها "رويترز".